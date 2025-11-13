El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frescura.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad en las horas centrales del día, donde se prevén rachas de hasta 43 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.1 mm en la tarde y alcanzando hasta 0.6 mm hacia la noche. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, donde se prevé que la acumulación de agua pueda llegar a 1 mm.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Tomiño tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el final de un día gris y húmedo en Tomiño. En resumen, se prevé un día de clima inestable, con lluvias y viento, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen libro o una película en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.