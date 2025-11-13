El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas que rondarán los 13 grados .

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán los 29 km/h en las horas más activas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.4 mm hacia la mañana. A medida que el día avance, se anticipa que las precipitaciones se intensifiquen, alcanzando hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 75% de posibilidades en las primeras horas y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica podría aumentar.

El cielo permanecerá cubierto durante todo el día, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más sombrío. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:14, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.