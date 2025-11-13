El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a lluvias ligeras en diferentes momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, y se prevé que alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que alcance niveles altos, superando el 90% en algunos momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, así como entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias acumuladas durante el día podrían ser de hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde y alcanzando hasta 3 mm en la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.