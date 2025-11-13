El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en total. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 70%. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que quienes se encuentren al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.
En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de humedad alta y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparado para posibles cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
