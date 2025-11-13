El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las condiciones de nubosidad persistirán, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo cubierto. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones de precipitación que podrían llegar a 0.9 mm en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la jornada. Las tormentas también son una posibilidad, con un 65% de probabilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras.

El ocaso se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Salvaterra de Miño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.