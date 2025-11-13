El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Salceda de Caselas necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.