El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a un cielo cubierto. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas puede generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm hacia el final del día. Sin embargo, no se descartan chubascos más intensos, especialmente en las horas centrales de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas se sitúa en un 70%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con lluvias intermitentes que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 15 grados .

En resumen, los ribadumenses deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.