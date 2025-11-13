El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.9 mm en este periodo. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 13 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco y húmedo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta se mantiene alta. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre 15 y 16 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se prevén rachas de viento que podrían llegar a los 49 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean un tanto adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.