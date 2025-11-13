El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , manteniendo un tiempo templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de lluvia alcanzará el 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. La lluvia será intermitente, y aunque no se prevén tormentas severas, hay un 65% de probabilidad de tormenta en las horas pico, lo que podría generar momentos de inestabilidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por la ciudad.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:14, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados , y la humedad seguirá siendo un factor predominante.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.