El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y períodos de lluvia escasa a moderada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios períodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se prevén hasta 10 mm de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 08:00, y se intensificarán a medida que el día avance.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que la lluvia se intensifique, la humedad podría mantenerse en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante los períodos de lluvia más intensa. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y provocar dificultades en la movilidad.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas de la mañana y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y lluvia. Se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.