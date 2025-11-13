El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en la mañana y manteniéndose en torno al 87% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% en las horas de la mañana y la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. La salida del sol se producirá a las 08:21 y el ocaso será a las 18:14, marcando un día con pocas horas de luz natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.