El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en la mañana y manteniéndose en torno al 87% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas a lo largo del día.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% en las horas de la mañana y la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar rápidamente.
En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. La salida del sol se producirá a las 08:21 y el ocaso será a las 18:14, marcando un día con pocas horas de luz natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
