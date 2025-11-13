El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 15 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sureste, que soplará a velocidades de hasta 24 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, con una velocidad de 51 km/h, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, lo que podría permitir algunos claros en el cielo hacia el final de la jornada.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:13. La noche se presentará con cielos nublados y temperaturas que rondarán los 12 grados, manteniendo la alta humedad que ha caracterizado el día.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de noviembre típico, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.