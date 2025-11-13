El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las nubes densas puede generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mañana, con registros de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la intensidad de la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas de la tarde y hasta 7 mm por la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 65% y el 70% en los periodos de mayor actividad. Esto podría traducirse en tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:14, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La noche se presentará oscura y húmeda, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados, lo que sugiere que será un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.