El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados en las horas centrales, aunque se espera que se mantenga en niveles similares durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también indica que el aire se sentirá pesado, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. En particular, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La dirección del viento podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa, y las lluvias asociadas serán escasas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, lo que podría hacer que sea un día ideal para actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.