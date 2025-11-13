El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, y las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre 13 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A partir de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las precipitaciones podrían ser más significativas en este periodo, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , mientras que la humedad relativa podría aumentar, alcanzando hasta el 90%.

El pronóstico también indica una probabilidad de tormenta del 65% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que los habitantes de Oia deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las inclemencias del tiempo si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.