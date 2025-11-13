El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la nubosidad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia será significativa, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día sea de aproximadamente 4 mm, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, así como lluvias más intensas, lo que requerirá precaución a los residentes que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.