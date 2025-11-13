El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En particular, se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.5 mm en las primeras horas y que aumente a 1 mm en la tarde, con un pico de 5 mm en la tarde, lo que indica que las lluvias podrían intensificarse.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 23 km/h, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a que las lluvias sean más persistentes, especialmente en la tarde, cuando se prevé un aumento en la actividad tormentosa.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 60% de posibilidades en la tarde, lo que podría llevar a condiciones de tiempo severo en algunos momentos. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniéndose alrededor de los 15 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de O Porriño que se preparen para un día de lluvia y viento, con un tiempo fresco y húmedo que podría afectar sus planes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía