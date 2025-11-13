El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 88% y el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que O Grove reciba lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son altas, con un 100% de probabilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.6 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde, lo que indica que es probable que los residentes y visitantes se enfrenten a un día lluvioso. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 34 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente. Es recomendable que quienes se encuentren al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de probabilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que esté preparada para las condiciones climáticas adversas y que tome las precauciones necesarias si planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.