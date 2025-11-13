El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que irán aumentando en densidad a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente precipitación, que se espera que comience a ser más intensa a partir de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé una precipitación de hasta 3 mm.

Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 60% de posibilidades de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas más fuertes y un aumento en la intensidad de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 15 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas y potencialmente peligrosas en caso de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.