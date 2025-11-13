El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día.

A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de cielo cubierto que podrían traer lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé la mayor intensidad de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 31 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que las personas que salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el viento como la lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Los intervalos de mayor actividad tormentosa se prevén entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados. La nubosidad persistirá, y aunque la lluvia podría disminuir, la posibilidad de chubascos es aún significativa. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de interés meteorológico para los amantes de la naturaleza y la meteorología.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.