El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una ligera disminución a 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día.
A medida que avanza la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con períodos de cielo cubierto que podrían traer lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé la mayor intensidad de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas a lo largo del día.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 31 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que las personas que salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar tanto el viento como la lluvia.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Los intervalos de mayor actividad tormentosa se prevén entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados. La nubosidad persistirá, y aunque la lluvia podría disminuir, la posibilidad de chubascos es aún significativa. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de interés meteorológico para los amantes de la naturaleza y la meteorología.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía