El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 1 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en la tarde. Esto indica que las lluvias podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente entre las 17:00 y las 19:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en su punto máximo. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una probabilidad de tormenta del 65% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en la región. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos períodos.

A medida que el sol se ponga a las 18:13, las condiciones seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.