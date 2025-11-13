El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también es indicativa de la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 100% durante las primeras horas del día. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumularse en algunos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevé que caigan hasta 0.1 mm de agua.

A partir de la mañana, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Los vientos, que soplarán principalmente del sur y sureste, alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvias, aunque se espera que continúen las precipitaciones intermitentes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

En la noche, la situación meteorológica no cambiará significativamente. Se anticipa que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. La temperatura descenderá a unos 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Los habitantes de Mondariz deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.