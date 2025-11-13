El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 95% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 13 y 16 grados, con picos de hasta 17 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de nubes y viento del sureste, que alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Las probabilidades de precipitación son elevadas, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada durante el día podría llegar a ser de hasta 3 mm, especialmente en la tarde, cuando las condiciones se tornarán más inestables. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, lo que podría generar charcos y una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

Además, hay un 70% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Es recomendable que los residentes de Moaña tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el día en Moaña se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.