El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más nublado, con intervalos de cubierto y algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, y recuperándose a 15 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 6 mm, con lluvias más intensas esperadas en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con una ligera mejora en la intensidad hacia la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes de Meis tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes y la inminente lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para enfrentar un día de inclemencias climáticas.

