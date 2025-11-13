El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.
A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y que podrían aumentar ligeramente a lo largo de la tarde. La precipitación total estimada para el día es de aproximadamente 1 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvias, estas no serán intensas.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a un ambiente algo pesado.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas, debido a la posibilidad de rachas fuertes.
La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de algunas interrupciones en actividades al aire libre debido a las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
