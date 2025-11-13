El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana y manteniéndose alrededor del 80% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 3 mm.
El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán los 44 km/h en las horas pico, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 22 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las zonas más expuestas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con un 70% de probabilidad de tormentas. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento más fuertes, lo que requerirá precaución para quienes se encuentren al aire libre. La temperatura durante la noche se mantendrá en torno a los 14 grados, con un cielo cubierto que dificultará la visibilidad.
Es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir por la tarde o noche. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.
