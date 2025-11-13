El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. En la mañana, la humedad se situará en torno al 83%, aumentando gradualmente hasta llegar a niveles cercanos al 99% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes y las posibles lluvias, podría generar un ambiente bastante pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día húmedo y ventoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.