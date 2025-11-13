El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá hasta la tarde, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo del día, se prevén algunas precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% en los periodos comprendidos entre la 1 y las 7 de la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, lo que indica que se tratará de una lluvia ligera, pero constante. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes, especialmente durante las horas pico de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando niveles del 96% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente hacia el final de la tarde, pero manteniéndose en torno al 87%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h, predominando de dirección sureste. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas expuestas y al realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda estar alerta y evitar actividades en exteriores durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.