El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera subida a 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán más notables en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 2 mm, especialmente entre las 16:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 61 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 65% durante la tarde.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad, viento y probabilidad de tormentas sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas variables. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para la lluvia y el viento.

