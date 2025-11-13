El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura sea de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía, y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 81% y el 100%, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales debido a la combinación de viento fuerte y lluvia.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, alcanzando hasta 5 mm en total. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 70% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones climáticas adversas.

La tarde también traerá un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos que limitarán la visibilidad del sol. La puesta de sol está programada para las 18:15, y aunque el día comenzará con un leve brillo, se espera que la oscuridad llegue rápidamente con la llegada de las nubes.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y vientos fuertes, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa y evitar actividades al aire libre innecesarias.

