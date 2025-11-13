El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan lluvias. A partir de las 5 de la mañana, se espera que comiencen a registrarse intervalos de lluvia escasa, que se intensificarán a medida que avance la jornada. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Forcarei necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, se prevé que las lluvias sean acompañadas de tormentas, con un 65% de probabilidad de tormenta en los mismos periodos, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría causar molestias a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, rondando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día gris y húmedo en Forcarei.

En resumen, se recomienda a los residentes de Forcarei que se preparen para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para afrontar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.