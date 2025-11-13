El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, A Estrada se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con predominancia de nubes altas que irán dando paso a un panorama más gris a medida que avancen las horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a los 12 grados en las primeras horas.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm, siendo más intensas hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 21 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto, combinado con la alta humedad relativa que rondará entre el 80% y el 98%, creará un ambiente bastante húmedo y fresco.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría estabilizarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, lo que podría ofrecer un respiro temporal antes de que las condiciones se deterioren nuevamente hacia la noche.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de mal tiempo y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.