El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 y 15 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más intensas. Las lluvias serán intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que oscilará entre el 81% y el 100% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 7 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 57 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los habitantes de Cuntis que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% a 70% en las horas de mayor actividad, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La nubosidad persistirá, y se espera que las lluvias continúen, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y húmeda.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.