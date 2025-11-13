El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, con intervalos de lluvia más intensa en la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a unos 15 grados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 40 km/h, principalmente del sur, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría causar incomodidad al salir.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 65% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones y eviten salir si no es necesario durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un ambiente fresco. Las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, pero la combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles tormentas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.