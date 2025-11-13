El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 12 y 14 grados, con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur a velocidades que alcanzarán los 19 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 39 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevén acumulaciones de hasta 0.6 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y una superficie resbaladiza en las calles. Los intervalos de lluvia serán intermitentes, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Además, hay un 70% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de sol, aunque estos serán escasos. La puesta de sol se espera para las 18:13, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche.

En resumen, A Cañiza vivirá un día de noviembre típico, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.