El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y un manto gris que podría traer consigo algunas lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados durante la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos intermitentes que podrían acumular hasta 1.0 mm en total. La precipitación comenzará a ser más notable en la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la intensidad de la lluvia aumente ligeramente.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas. La tarde y la noche se presentarán como los momentos más críticos en cuanto a actividad eléctrica y lluvia.

A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados, lo que es típico para esta época del año en la región. La sensación de frescura se verá acentuada por la alta humedad y el viento, por lo que se sugiere vestirse en capas y llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Cangas será mayormente nublado con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. La combinación de viento, humedad y posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, si se sale, estar preparado para condiciones cambiantes.

