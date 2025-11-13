El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados. Las nubes cubrirán el cielo, y se prevén lluvias escasas en la mañana, aumentando su intensidad hacia la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 11 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La jornada finalizará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.