El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente cómodo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con acumulaciones que se incrementarán a lo largo del día. Se espera que la precipitación total alcance hasta 9 litros por metro cuadrado, especialmente en las horas de la tarde, cuando la intensidad de la lluvia podría ser mayor. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad que podrían generar charcos en las calles y dificultar el tránsito.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos y secos.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores climáticos podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable llevar ropa de abrigo y un paraguas si se planea salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que añade un nivel de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y mantenerse abrigado mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.