El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. La predicción indica que el estado del cielo será "cubierto" en varios periodos, con momentos de "muy nuboso" y "nuboso", lo que sugiere que la visibilidad podría verse reducida en ciertos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura sea de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 79% y el 100%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, hay una alta probabilidad de lluvia a lo largo del día, con un 100% de probabilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias sean escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en algunos momentos. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día y un 60% en la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad de lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a la población que se prepare para condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias para mantenerse seguros durante las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.