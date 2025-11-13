El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Barro se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más denso y nuboso conforme avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

A medida que el día progrese, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se espera que entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitaciones alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 8 mm entre las 16:00 y las 22:00 horas. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 65% durante todo el día. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en la tarde.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.