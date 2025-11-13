El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 grados , lo que, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo se cubra por completo. Las precipitaciones comenzarán a aumentar, especialmente en las horas centrales de la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los baioneses necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

La tarde se presentará con un cielo completamente cubierto y la posibilidad de tormentas, con una probabilidad del 60% de que se produzcan en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica descienda aún más.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque con una intensidad menor. Se prevé que las precipitaciones se concentren en las últimas horas del día, con acumulaciones que podrían llegar a los 0.7 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente denso y fresco.

En resumen, Baiona experimentará un día de noviembre típico, con un tiempo inestable, lluvias y viento fuerte. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.