El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían persistir durante el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente algo frío, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumularse, especialmente en la tarde, donde se prevé que se registren hasta 1 mm de precipitación. Esto podría afectar las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable tener en cuenta las condiciones climáticas antes de salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse con cierta frecuencia, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo cubierto y la presencia de lluvias escasas, con temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas. La combinación de alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.