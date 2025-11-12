El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas y se mantendrá en niveles altos durante el resto del día. Las lluvias, aunque no serán intensas, se irán acumulando, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 18 grados . En la mañana, se espera un leve aumento, alcanzando los 17 grados a media mañana, pero a medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 88% en las primeras horas y descendiendo a un 76% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, ya que las rachas de viento podrían ser fuertes, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que la mayor parte del día transcurra con lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:15, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias intermitentes.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se vivirá un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que se preparen para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.