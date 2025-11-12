El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se haga más notable en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 10 mm, lo que indica un día húmedo y gris.
Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se sentirá más fría debido a la humedad y el viento que soplará desde el sur y sureste.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente desde el sur, tendrán una velocidad que variará entre 11 y 28 km/h, con rachas que podrían llegar a los 49 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje también podría verse afectado.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 100% en la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas adversas.
A medida que avance la tarde, las condiciones de lluvia se mantendrán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente hacia la noche. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas nocturnas no bajarán de los 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
