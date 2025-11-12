El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que las lluvias sean más persistentes.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea variable. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance la jornada, especialmente entre las 19:00 y 21:00, se prevé un aumento significativo en la cantidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. Esto se debe a un sistema frontal que se desplaza por la región, trayendo consigo un aumento en la probabilidad de tormentas, que podría alcanzar hasta un 65% en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que oscilarán entre los 16 y 54 km/h, predominando del sur y sureste. Estas ráfagas podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la mañana, el viento será moderado, pero se intensificará en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas será notable, especialmente entre las 19:00 y 21:00, cuando se espera que las condiciones sean más inestables. Los residentes de Vilaboa deben estar preparados para posibles chubascos intensos y tormentas eléctricas, que podrían afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 14 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.