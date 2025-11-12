El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, donde se espera que la lluvia sea casi segura, con un 100% de probabilidad en varios periodos. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera en la mañana, acumulando hasta 1 mm de lluvia, y se intensificarán en la tarde, alcanzando hasta 5 mm en las horas pico. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La velocidad del viento será más moderada en la mañana, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 78% y el 95% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Esto puede afectar la comodidad de los residentes, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar refugio en interiores si es posible.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un incremento en la actividad eléctrica, especialmente en la tarde, con un 45% de probabilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor precipitación y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.