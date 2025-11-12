El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

Hoy, 12 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta misma tónica, con una ligera disminución en la temperatura a 16 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas sugiere que la posibilidad de lluvia será significativa, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas a partir de las 10:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm hacia el final del día.

Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Se espera que soplen del sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 55 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esta situación podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% durante la tarde.

La probabilidad de tormenta es especialmente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría llevar a la formación de chubascos intensos. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 15 grados, y la lluvia persistirá, aunque con una intensidad variable. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 100% hasta la medianoche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y chubascos intensos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.