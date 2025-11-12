El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta misma tónica, con una ligera disminución en la temperatura a 16 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las nubes densas sugiere que la posibilidad de lluvia será significativa, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas a partir de las 10:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm hacia el final del día.
Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Se espera que soplen del sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 55 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esta situación podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% durante la tarde.
La probabilidad de tormenta es especialmente alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría llevar a la formación de chubascos intensos. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a 15 grados, y la lluvia persistirá, aunque con una intensidad variable. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 100% hasta la medianoche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y chubascos intensos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
