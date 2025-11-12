El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

Las lluvias se intensificarán en la tarde, con probabilidades de precipitación que alcanzan el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Se espera que las precipitaciones acumuladas en la tarde sean más significativas, con valores que podrían llegar hasta 8 mm, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, con velocidades que podrían llegar a 30 km/h, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes de Valga deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas, especialmente en la tarde.

A medida que el día se acerca a su fin, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje otoñal bajo un cielo gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.