El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con nubes persistentes y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm en las horas pico, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría descender a 14 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.
A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente y estar preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.
