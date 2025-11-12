El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con nubes persistentes y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a los 9 mm en las horas pico, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría descender a 14 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 40% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo de la jornada, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.