El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de noviembre

El día de hoy, 12 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas de 16 grados, que descenderán ligeramente a 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 78% y el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones serán propicias para la formación de nubes y, potencialmente, para la precipitación.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias escasas, que se intensificarán a medida que avance el día. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 12 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con un 70% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque no serán extremadamente fuertes, alcanzarán velocidades de hasta 50 km/h en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. El viento soplará del sur, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Tomiño deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-11T20:57:12.